Появились новые подробности по поводу скандальной ситуации, когда патрульный выстрелил в мужчину в Днепре.

Местные СМИ и телеграмм каналы публикуют новое видео с участием мужчины, у которого впоследствии выстрелил патрульный в Днепре.

Сообщается, что за несколько часов до конфликта с патрульными мужчина залетел на другом автомобиле на заправку под Днепром, задев колесом бордюр.

Инцидент на опубликованном видео произошел за пять часов до конфликта с патрульными.

Так, на видео можно увидеть, как автомобиль на огромной скорости не вписался в поворот на заправку и задел бордюр колесом.

Дальше внедорожник остановился у колонки, из иномарки вышел, двое его сыновей и женщина.

Осмотрев машину на предмет повреждений, они заправили машину и поехали дальше из Полтавского шоссе в сторону Днепра.

В сети предполагают, что после этого дорожно-транспортного происшествия мужчина с семьей решил пересесть с кроссовера Kia в легковушку Jaguar.

Напомним, что пассажиром Jaguar, у которого 29 августа в Днепре выстрелил полицейский, оказался местный 38-летний бизнесмен.

По данным ДБР, водитель авто игнорировал ПДД, патрульные остановили авто, сообщается, что пассажир вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

За рулем находилась девушка убитого и дети на заднем сиденье – они отказывались выйти из машины по требованию полицейских, после чего правоохранители начали силой вытаскивать людей из авто и применили газовый баллончик.

В результате возникла потасовка, патрульный трижды выстрелил из табельного оружия в мужчину. Патруль, убивший мужчину, задержан.

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