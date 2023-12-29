Украинцы готовятся к возможному блекауту и ​​нужно разобраться, какими продуктами лучше запастись на время отключения

Бесспорно, блекаут – это ситуация, которую никто не желает пережить. Но мудрое запасание некоторых продуктов может значительно облегчить жизнь в таких непредсказуемых обстоятельствах. Важно знать, какие продукты лучше запастись для обеспечения себя и своей семьи во время отключений света из-за российских обстрелов.

Прежде чем перейти к конкретным продуктам, рассмотрим общие рекомендации по запасам во время блекаута:

Не преувеличивайте запасы. Попытайтесь сохранять только то, что реально можете использовать в течение ограниченного времени. Запасы должны быть на 3-7 дней.

Учитывайте особые потребности. Если у вас есть дети, пожилые люди, члены семьи с особыми потребностями или домашние животные, учитывайте их потребности при выборе продуктов.

Спасите запасы. Используйте и заменяйте запасы регулярно, чтобы избежать слишком старых продуктов.

Сохраняйте продукты правильно. Следуйте инструкциям по температуре и условиям хранения, чтобы продукты оставались безопасными для потребления.

Вот список продуктов, которые лучше всего запастись для периода блекаута:

Вода – это важнейший продукт для запасов. Рекомендуется запас воды на 3-7 дней для каждого члена семьи. Это обеспечит вас водой для питья и гигиенических нужд.

Консервированные овощи, фрукты, супы и мясо могут являться большим вспомогательным запасом. Они имеют более длительный срок хранения и обеспечивают необходимые питательные вещества.

Сухая пища, такая как крупы, макароны, рис и сухое молоко, легко сохраняется и может быть полезна в условиях ограниченного доступа к продуктам.

Запасы перекусов, таких как орешки, цукаты, сухофрукты и энергетические батончики могут стать незаменимыми, особенно если доступ к приготовлению блюд ограничен. Эти продукты можно быстро перекусить и получить энергию.

Запасы консервированных соков и напитков могут снабдить вас необходимыми редкостями и электролитами. Они также могут быть полезны для разведения сухих продуктов, таких как сухие супы и другие.

Если вы являетесь поклонником кофе или чая, запасы этих напитков могут поднять ваше настроение и добавить энергии во время стрессовых ситуаций.

Масло и соль – это основные ингредиенты для приготовления пищи, поэтому важно иметь их в запасах. Масло может быть использовано для жарки и приготовления пищи, а соль – для подсаливания и добавления вкуса.

Не забудьте про батарейки для света и радио, запасы горючего для приготовления пищи, горелку или гриль для приготовления на открытом воздухе, а также свечи и спички.

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