Бесспорно, блекаут – это ситуация, которую никто не желает пережить. Но мудрое запасание некоторых продуктов может значительно облегчить жизнь в таких непредсказуемых обстоятельствах. Важно знать, какие продукты лучше запастись для обеспечения себя и своей семьи во время отключений света из-за российских обстрелов.

Блэкаут, свет, электричество

Прежде чем перейти к конкретным продуктам, рассмотрим общие рекомендации по запасам во время блекаута:

  • Не преувеличивайте запасы. Попытайтесь сохранять только то, что реально можете использовать в течение ограниченного времени. Запасы должны быть на 3-7 дней.
  • Учитывайте особые потребности. Если у вас есть дети, пожилые люди, члены семьи с особыми потребностями или домашние животные, учитывайте их потребности при выборе продуктов.
  • Спасите запасы. Используйте и заменяйте запасы регулярно, чтобы избежать слишком старых продуктов.
  • Сохраняйте продукты правильно. Следуйте инструкциям по температуре и условиям хранения, чтобы продукты оставались безопасными для потребления.

Вот список продуктов, которые лучше всего запастись для периода блекаута:

  • Вода – это важнейший продукт для запасов. Рекомендуется запас воды на 3-7 дней для каждого члена семьи. Это обеспечит вас водой для питья и гигиенических нужд.
  • Консервированные овощи, фрукты, супы и мясо могут являться большим вспомогательным запасом. Они имеют более длительный срок хранения и обеспечивают необходимые питательные вещества.
  • Сухая пища, такая как крупы, макароны, рис и сухое молоко, легко сохраняется и может быть полезна в условиях ограниченного доступа к продуктам.
  • Запасы перекусов, таких как орешки, цукаты, сухофрукты и энергетические батончики могут стать незаменимыми, особенно если доступ к приготовлению блюд ограничен. Эти продукты можно быстро перекусить и получить энергию.
  • Запасы консервированных соков и напитков могут снабдить вас необходимыми редкостями и электролитами. Они также могут быть полезны для разведения сухих продуктов, таких как сухие супы и другие.
  • Если вы являетесь поклонником кофе или чая, запасы этих напитков могут поднять ваше настроение и добавить энергии во время стрессовых ситуаций.
  • Масло и соль – это основные ингредиенты для приготовления пищи, поэтому важно иметь их в запасах. Масло может быть использовано для жарки и приготовления пищи, а соль – для подсаливания и добавления вкуса.
  • Не забудьте про батарейки для света и радио, запасы горючего для приготовления пищи, горелку или гриль для приготовления на открытом воздухе, а также свечи и спички.

    окопная свеча, блэкаут

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