Что привело к такому поведению женщины неизвестно, но в материалах дела говорится, что она плевала в детей, бросала в них камни и нецензурно высказывалась.

Во Львове на Левандовке произошел неприятный инцидент. Пенсионерка Мария Вегера во время вечерней прогулки на детской площадке спровоцировала конфликт с детьми. Женщина бросила камни в детей, плюнула в их направлении и выражалась нецензурно.

В своем решении Железнодорожный районный суд Львова признал женщину виновной, но назначил минимальное наказание.

По данным постановления суда, событие произошло вечером 23 августа на детской площадке на улице Сирка в Левандовке. Мария Вегера была обвинена в том, что она проявила невнимательность к играющим на площадке детям, плевала на них, бросала в них камни и употребляла нецензурный язык. В деле речь шла о двух 10-летних детях и двух других детях в возрасте 4 и 8 лет.

Полиция составила протокол об административном нарушении в отношении пенсионерки Марии Вегеры из-за ее действий, которые были хулиганского характера. Мария Вегера посетила судебное заседание, но отрицала свою вину.

Судья Юрий Бориславский тщательно изучил все доказательства дела и признал пенсионерку виновной в совершении мелкого хулиганства, положив на нее штраф в размере 51 гривны. Кроме того, женщина должна уплатить судебный сбор в размере 537 гривен. Решение суда может быть обжаловано путем подачи апелляции.

Источник: Zaxid.net.

Последние новости Украины:

Напомним, инспектор колонии может сесть на пожизненное, его преступления невозможно простить.

Как писала Politeka, украинец обобрал оборонное предприятие, все детали.

Также Politeka сообщала, украинский завод помогал рф, масштабная схема работала после вторжения.