Полицейские в Криворожском районе Днепропетровщины раскрыли дело о продаже ручного противотанкового гранатомета, которое произошло 5 сентября. Как сообщают в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области, продавцу оружия только недавно исполнилось 19 лет.

В июле юношу разоблачили в попытке продать ручной противотанковый гранатомет и более 300 патронов, которые он хранил в своем жилье.

Полицейские в Криворожском районе Днепропетровщины провели санкционированный обыск у жилья юноши 18 сентября по решению следователя судьи. В ходе обыска они нашли и конфисковали более 300 патронов. Злоумышленник был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

За незаконное обращение с оружием и боеприпасами нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Обнаруженные предметы были отправлены на экспертное исследование. После получения результатов экспертизы будет рассмотрен вопрос об уведомлении юноше подозрения и принятия мер предосторожности. Сейчас информация об этом случае внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 часть 1 Уголовного кодекса Украины.

Похожая история произошла в Полтаве. Так, 27-летний полтавчанин обвиняется в незаконном сбыте оружия. Мужчина находится под стражей, а дело направили в суд.

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