В Днепре 18-летний парень внезапно решил напасть на водителя автобуса.

Событие произошло в четверг, 21 сентября, в Днепре по улице Березинской.

Сообщается, что в салон автобуса зашел 18-летний юноша, а во время движения транспорта он достал пневматическое ружье и попал прямо в лицо водителя.

Водитель после выстрела не сразу понял, что произошло.

Только проехав около 300 метров, мужчина почувствовал, что немеет в участке шеи.

"Потрогал рукой - и увидел кровь. В момент происшествия в автобусе находились еще двое пассажиров, которые не слышали звука выстрела, видимо из-за шума в салоне во время движения", - говорится в сообщении.

Известно, что сразу после инцидента молодой человек скрылся с места происшествия, однако его оперативно нашли.

Как выяснилось, у 18-летнего парня была неприязнь к водителю по неизвестной причине.

Также известно, что после того, как он совершил задуманное, протянул водителю салфетку и извинился, и скрылся.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) УКУ. Следствие продолжается, выясняются все события произошедшего.

Недавно сообщалось, как в Днепре жители купили билет в Кривой Рог автобусом Днепр-Одесса и столкнулись с неудобствами.

Жители Днепра за 250 грн два часа ехали в салоне автобуса, сидя на табуретке.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Один из пассажиров рассказал, что в "купленных местах" сидят люди без билетов, водитель их якобы подобрал на автовокзале.

Последние новости Украины:

Мама с 3-летним сыном перестали выходить на связь после поездки к родственникам: появились фото и приметы пропавших.

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

Также Politeka писала, что 14-летняя Анна без вести пропала под Киевом, отец девочки не находит себе места: приметы.