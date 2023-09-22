На территории Днепропетровщины состоится судебный процесс против жительницы Кривого Рога, подозреваемой в сообществе с российскими вооруженными силами о предоставлении информации о расположении украинских военных и перемещении техники Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

полиция, полиция Украины, задержание

В ходе расследования было установлено, что в конце апреля 2023 года обвиняемая установила связь с сотрудником Федеральной службы безопасности российской федерации.

Для сокрытия этого сотрудничества она использовала анонимную учетную запись в мессенджере Telegram и удалила переписку после коммуникации.

По задачам своего куратора, она объезжала улицы Кривого Рога и скрыто фиксировала местонахождение подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и последствия атак российских войск.

В своих отчетах агентка посылала скриншоты с геолокацией объектов, имеющих важное значение для обороноспособности страны. Также она подробно описывала логистические маршруты перемещения военной техники, обозначая линии направления движения.

полиция, полиция Украины, задержание

Кроме того, женщина предоставляла администратору пророссийского Telegram-канала информацию о расположении и количестве украинских военных в городе и о перемещении колонн техники. За свою "работу" она получала вознаграждение в сумму 100 долларов, которую переводили на ее банковскую карту.

Последние новости Украины:

Напомним, в магазине Днепра разразился скандал, молодой маме запретили кормить ребенка в примерочной.

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

Также Politeka писала, патрульный выстрелил в человека в Днепре, Филатов отреагировал.