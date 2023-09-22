За свою "работу" она получала вознаграждение в сумму 100 долларов, которую переводили на ее банковскую карту.

На территории Днепропетровщины состоится судебный процесс против жительницы Кривого Рога, подозреваемой в сообществе с российскими вооруженными силами о предоставлении информации о расположении украинских военных и перемещении техники Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

В ходе расследования было установлено, что в конце апреля 2023 года обвиняемая установила связь с сотрудником Федеральной службы безопасности российской федерации.

Для сокрытия этого сотрудничества она использовала анонимную учетную запись в мессенджере Telegram и удалила переписку после коммуникации.

По задачам своего куратора, она объезжала улицы Кривого Рога и скрыто фиксировала местонахождение подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и последствия атак российских войск.

В своих отчетах агентка посылала скриншоты с геолокацией объектов, имеющих важное значение для обороноспособности страны. Также она подробно описывала логистические маршруты перемещения военной техники, обозначая линии направления движения.

Кроме того, женщина предоставляла администратору пророссийского Telegram-канала информацию о расположении и количестве украинских военных в городе и о перемещении колонн техники. За свою "работу" она получала вознаграждение в сумму 100 долларов, которую переводили на ее банковскую карту.

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