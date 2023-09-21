В Днепре жители купили билет в Кривой Рог на автобус Днепр-Одесса и столкнулись с неудобствами.

Так, 20 сентября, жители Днепра за 250 грн два часа ехали в салоне автобуса сидя на табуретке.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Один из пассажиров рассказал, что "купленных местах"сидят люди без билетов, водитель их якобы подобрал на автовокзале.

«Покупали билет 20.09.23 в 16:00 Днепр-Одесса через Кривой Рог за 250 грн. За эти деньги получили два стула в салоне и 2 часа пути сидя на них. Где наши оплаченные места? На этих местах сидят люди без билетов, которых водитель подбирает сразу на автовокзале", - сообщил пассажир.

Также, по словам пассажира, по дороге водитель курил "и ему плевать на комфорт пассажиров".

Он добавил, что табуретки водитель возит в салоне постоянно.

Источник: dneprnews.

Ранее сообщалось, что на объездной дороге в Кривом Роге произошла трагическая авария.

Так, 19 сентября, в результате аварии водитель легковушки погиб на месте, пострадали пассажиры троллейбуса.

Прибывшие на место аварии правоохранители предварительно установили, что водитель Audi столкнулся с троллейбусом.

Из-за ДТП на месте погиб 36-летний водитель Audi, пострадали пассажиры троллейбуса, а именно две женщины и мужчина.

Пострадавшие с полученными травмами были доставлены в больницу.

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