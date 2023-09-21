Стоит отметить, что некоторые из помещений бывшего "Кривбасспроекта" были сданы в аренду еще раньше.

В Кривом Роге в прошлом году институт "Кривбасспроект" и все его активы были переданы в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации. Сейчас был объявлен на сайте Prozorro о проведении аукциона по продаже помещений этого учреждения.

Среди активов, выставленных на аукцион, есть единый имущественный комплекс по адресу проспект Почтовый, а также туристическая база в поселке Кудашевка, принадлежащая институту.

Стартовая цена с участием на аукционе составляет 28,9 миллиона гривен. Победитель аукциона получит комплекс помещений общей площадью 15 000 квадратных метров, которые могут использоваться под офисы, а также туристическую базу, где можно организовать рекреационную зону.

Стоит отметить, что некоторые из помещений бывшего "Кривбасспроекта" были сданы в аренду ранее.

Институт "Кривбасспроект" является известным научным учреждением, специализирующимся в области инжиниринга и проведения исследований в сферах геологии и геодезии. Благодаря своему вкладу в развитие горной промышленности в Днепропетровской области, когда ее горно-металлургический комплекс стал формироваться в начале прошлого века, институт приобрел популярность.

Благодаря проектам института были построены практически все шахты Кривого Рога.

В 2022 году Кабинет Министров Украины включил единый имущественный комплекс ГП "Государственный институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Кривбасспроект" в список объектов, подлежащих дальнейшей передаче в управление Фонда государственного имущества (ФГИ) с целью их приватизации.

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