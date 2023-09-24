Медик подчеркнул важность того, чтобы подобные процедуры проводились квалифицированными специалистами в салонах красоты.

В городе Днепр произошел несчастный случай, когда женщина пострадала после того, как пыталась провести самостоятельно популярную бьюти-процедуру – кератиновое выпрямление волос. Об этом инцидент сообщил медик Днепропетровской областной станции экстренной медицинской помощи Влад Боднюк из - за своей учетной записи на Facebook.

Ее сестра обнаружила ее без сознания и вызвала скорую помощь. 32-летняя женщина была госпитализирована в чрезвычайно тяжелом состоянии с диагнозом анафилактический шок.

По словам медика, когда медицинская бригада прибыла на место вызова, женщина была без сознания, ее кожа имела бледный цвет, артериальное давление было низким, а пульс очень слаб. Медики немедленно провели инъекцию адреналина и обеспечили инфузионную поддержку и предоставили кислород.

Боднюк подчеркнул, что состояние женщины остается стабильно тяжелым.

Он объяснил, что процедура кератинового выпрямления волос выполняется с помощью специального белка, известного как кератин, содержащий аминокислоты. Этот белок наносится на волосы, а затем выпрямляется при высоких температурах с помощью специального устройства.

Во время этой процедуры выделяется формальдегидный газ, который имеет резкий и неприятный запах и может вызвать аллергическую реакцию у человека. Медик подчеркнул важность того, чтобы подобные процедуры проводились квалифицированными специалистами в салонах красоты.

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