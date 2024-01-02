Домашний майонез – это полезная заправка, которую приготовить в домашних условиях не так сложно

Домашний майонез – это вкусный и полезный продукт, который можно приготовить дома из свежих и натуральных ингредиентов. Этот рецепт поможет вам создать майонез без искусственных добавок и консервантов, и вы сможете наслаждаться его непревзойденным вкусом в разных блюдах.

Ингредиенты:

2 яйца (лучше использовать домашние куриные яйца).

1 чайная ложка острой горчицы.

1 чайная ложка сахара.

1 чайная ложка соли.

1 столовая ложка лимонного сока (или винный белый уксус).

1 столовая ложка воды.

1,5 чашки масла (лучше использовать подсолнечное или оливковое масло).

Дополнительно по вкусу: чеснок, перец, зелень, или другие специи.

Перед началом приготовления домашнего майонеза, убедитесь, что у вас есть все необходимые ингредиенты. Важно использовать свежие яйца и чистые сосуды, чтобы избежать любого неприятного вкуса.

Для начала берите яйца и отделите желтки от белков. Вы можете сохранить белки для других блюд или использовать их для приготовления меренга или омлета. Уложите желтки в миску и добавьте 1 чайную ложку горчицы. Горчица придает вкус и способствует стабилизации майонеза. Смешайте желтки и горчицу до однородности.

Постепенно добавляйте 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку лимонного сока и 1 столовую ложку воды в желтки и горчицу. Помешивайте эту смесь до тех пор, пока сахар и соль полностью не растворятся.

Возьмите блендер или миксер, смешивайте ингредиенты на высочайшей скорости. Постепенно добавляйте остальное масло, пока майонез не станет густым и кремовым. В зависимости от вашего вкуса, вы можете добавить в майонез чеснок, перец, различные специи или свежую зелень для более насыщенного вкуса.

Перелейте домашний майонез в чистый контейнер и храните его в холодильнике. Он будет хорошо сохраняться в течение 1-2 недель.