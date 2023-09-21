Женщина начала кормить ее грудью прямо в комнате за закрытыми шторками, поэтому никому из посетителей Ирина не мешала.

В Днепре возник скандал в магазине одежды после того, как женщине было запрещено кормить своего ребенка грудью в комнате, и ее попросили это сделать в туалете. Пост матери малыша Ирины Черныш был опубликован в Facebook.

Ирина вместе с мужем и маленьким ребёнком посетила магазин в ТЦ "Караван". Они выбрали пару джинсов, но когда их ребенок захотел есть. Женщина начала кормить ее грудью прямо в комнате за закрытыми шторками, поэтому никому из посетителей Ирина не мешала. Реакция работников магазина повергла в шок.

Консультант магазина сообщила, что "кормить можно только в специальных помещениях" и что это противоречит правилам магазина.

"У меня первую секунду отобрало язык, пришла в сознание - говорю: "Правилами магазина? Вы уверены? А если моему ребенку нужно сейчас поесть? И тут она, окончательно теряя человеческое лицо, издает фразу, от которой на меня упал потолок: "Ну кормить это как в туалет ходить, для этого есть отдельное помещение", – рассказала о ситуации Ирина, – рассказала Ирина.

Затем женщина пригласила администратора, чтобы разобраться в ситуации. Однако администратор долго не появлялась, а когда пришла, попыталась оправдать консультанта.

"Конечно, никакие правила магазина не были и не могли быть нарушены мной. В свою очередь, администратор также пыталась оправдать свою коллегу, закапывая репутацию магазина еще больше: "Возможно, она сделала замечания и имела в виду, что вам нужно было прикрыться от людей? Вам так удобно (говоря о части моей груди, которой я кормила)?” – резюмировала Ирина.

Муж Ирины решил снять эту ситуацию на видео на свой телефон. Тогда консультант сменила свою тактику и пыталась оправдаться за свои слова.

Отметим, что после того, как магазин был отмечен в комментариях к посту Ирины, руководство извинилось и заявило, что проведет с сотрудниками воспитательную работу.

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