Тарас, 38-летний отец троих детей, ушедший добровольцем на фронт. Он был шоуменом до войны и планировал устроить свадьбу, но не успел.

В больнице в Днепре продолжается нелегкая работа медиков, спасавших раненых воинов Вооруженных Сил Украины, доставленных с полей боя. Медицинский персонал отмечает, что задач у них очень много, поскольку кроме защитников, которых в данный момент доставляют с передовой, они также имеют дело с ветеранами, уже перенесшими несколько операций.

Один из таких ветеранов - Тарас, 38-летний отец троих детей, ушедший добровольцем на фронт. Он был шоуменом до войны и планировал устроить свадьбу. Но, к сожалению, накануне церемонии он попал под обстрел и получил тяжелые травмы, в том числе переломы ног. Он считает себя счастливым, что остался в живых. Тараса доставили в больницу Днепра с позиций вблизи Красногоровки.

Врачи объясняют, что травмы, получаемые во время войны, всегда сложно лечатся, поскольку ранения часто сопровождаются загрязнением и инфекцией.

На передовой Тарас спасал новичка-побратима, когда они заметили вражеский дрон над своей позицией. Он отправил своего товарища в импровизированный тайник, а сам остался наруже, где и получил ранение ног.

Тарас сумел добраться до своих под вражеским обстрелом, прополз и преодолевая боль. Он считает это чудом и очень благодарен за возможность жить.

"Сначала на адреналине немного прошел, потом прополз на локтях. Степень кровотечения позволяла не накладывать турникеты, но встать на ноги уже я не мог. Полпути к врачу прополз, потом уже смог его докричаться", - рассказывает Тарас.

Теперь перед Тарасом стоит длительный процесс обновления. Однако его главная забота – это судьба его товарищей, оставшихся на передовой.

"Мы всегда будем защищать свою землю, и даже если враг будет иметь преимущество, мы не сдадимся. Мы понимаем, за что сражаемся и за что стоим", - добавляет Тарас.

Тарас планирует выполнить свое обещание любимой - провести свадьбу, которая была отложена из-за ранений.

Источник: ТСН.

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