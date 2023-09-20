Так, 19 сентября, в результате аварии водитель легковушки погиб на месте, пострадали пассажиры троллейбуса.
Как сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции, прибывшие на место аварии правоохранители предварительно установили, что водитель Audi столкнулся с троллейбусом.
Из-за ДТП на месте погиб 36-летний водитель Audi, пострадали пассажиры троллейбуса, а именно две женщины и мужчина.
Пострадавшие с полученными травмами были доставлены в больницу.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Источник: " Первый Криворожский ".
Недавно в Днепре автомобиль врезался в АЗС, что известно о пострадавших.
Так, на проспекте Богдана Хмельницкого, вблизи парка Писаржевского произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, один из водителей нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение.
Кроме того, известно, удар был такой силы, что легковушка Toyota на скорости влетела в помещение заправки.
В результате аварии пострадала работница заправки, которую госпитализировала скорая.
К счастью, водители и пассажиры легковушек живы и не пострадали.
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