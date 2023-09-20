На объездной дороге в Кривом Роге произошла трагическая авария.

Так, 19 сентября, в результате аварии водитель легковушки погиб на месте, пострадали пассажиры троллейбуса.

Как сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции, прибывшие на место аварии правоохранители предварительно установили, что водитель Audi столкнулся с троллейбусом.

Из-за ДТП на месте погиб 36-летний водитель Audi, пострадали пассажиры троллейбуса, а именно две женщины и мужчина.

Пострадавшие с полученными травмами были доставлены в больницу.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Источник: " Первый Криворожский ".

Недавно в Днепре автомобиль врезался в АЗС, что известно о пострадавших.

Так, на проспекте Богдана Хмельницкого, вблизи парка Писаржевского произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, один из водителей нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение.

Кроме того, известно, удар был такой силы, что легковушка Toyota на скорости влетела в помещение заправки.

В результате аварии пострадала работница заправки, которую госпитализировала скорая.

К счастью, водители и пассажиры легковушек живы и не пострадали.

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