В течение ночи российские войска совершили массированную атаку на Украину, а также нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, в частности, по городу Кривой Рог. Жительница Кривого Рога Вера живет примерно в полукилометре от места удара и рассказала Общественному об ударе россии.

Говорит, что услышала взрыв около трех ночи. Пережидала тревогу в коридоре. Ее дом уцелел, но кафе, владелицей которого она является, повреждено, рассказала женщина.

"Как же не переживать, если они по нам бьют, гады. Они говорили, что Кривой Рог нужно полностью уничтожить, ведь это город нашего президента. Где-то в три раздались взрывы. Мы быстро оделись. Дети вышли на улицу, а я ушла в коридор и там сидела", - рассказала жительница Кривого Рога.

Воздушные силы Украины идентифицировали атаку как обстрел баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной из оккупированного Крыма.

К счастью, сообщается, что в результате атаки не было потерь человеческих жизней. Однако в результате удара вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов, который удалось преодолеть. Также получили повреждения соседние дома, школа и детский сад. Власти предоставляют жителям материалы для ремонта, включая пленку и строительные материалы. Также городской голова сообщил, что во время этой атаки был сбит вражеский беспилотник.

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