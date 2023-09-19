Так, на проспекте Богдана Хмельницкого, вблизи парка Писаржевского произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, один из водителей нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение.
Кроме того, известно, удар был такой силы, что легковушка Toyota на скорости влетела в помещение заправки.
В результате аварии пострадала работница заправки, которую госпитализировала скорая.
Автомобили получили серьезные механические повреждения в результате аварии, к счастью, водители и пассажиры легковушек живы и не пострадали.
На месте работала следственно-оперативная группа, все детали аварии выясняются.
Недавно в Киевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, появились первые подробности.
Ужасная авария произошла в районе Петропавловской Борщаговки возле санатория "Победа".
"В районе санатория "Победа" произошло большое ДТП, практически перекрыто движение в направлении Житомира", - говорилось в сообщении.
На месте ДТП работали медики "скорой" и патрульная полиция.
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