В Днепре автомобиль врезался в АЗС, что известно о пострадавших.

Так, на проспекте Богдана Хмельницкого, вблизи парка Писаржевского произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, один из водителей нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение.

Кроме того, известно, удар был такой силы, что легковушка Toyota на скорости влетела в помещение заправки.

В результате аварии пострадала работница заправки, которую госпитализировала скорая.

Автомобили получили серьезные механические повреждения в результате аварии, к счастью, водители и пассажиры легковушек живы и не пострадали.

На месте работала следственно-оперативная группа, все детали аварии выясняются.

Недавно в Киевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, появились первые подробности.

Ужасная авария произошла в районе Петропавловской Борщаговки возле санатория "Победа".

"В районе санатория "Победа" произошло большое ДТП, практически перекрыто движение в направлении Житомира", - говорилось в сообщении.

На месте ДТП работали медики "скорой" и патрульная полиция.

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