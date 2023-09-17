В боях за Украину погибли военные Ирина Пономаренко и Александр Синяков из Днепропетровской области.

На передовой потеряли жизнь двое украинских военных из Днепропетровщины: жительница Криворожья Ирина Пономаренко и житель Каменского района Александр Синяков.

Информацию о гибели Ирины Пономаренко обнародовали на странице Широковского общества в социальной сети Facebook.

Ирина, рожденная 20 июля 1983 г., служила солдатом и исполняла обязанности повара в столовой взвода материального обеспечения батальона логистики. Она погибла 10 сентября вблизи населенного пункта Рождественка в Запорожье. Прощание с Ириной прошло 15 сентября в ее родном поселке.

"Искренне сочувствуем родным и близким. Светлая память об Ирине Сергеевне навсегда останется в сердцах родных, друзей, коллег, боевых собратьев, односельчан. Слава Героям!", - добавили на странице Широковского общества.

По поводу Александра Синякова, о его смерти сообщили в Telegram-канале Жовтоводского городского совета. Он родился 1 февраля 1988 в Желтых Водах и прошел службу в Вооруженных силах Украины, где работал боевым медиком. Он погиб 10 сентября 2023 во время выполнения боевого задания вблизи Гуляйпольского на Запорожье.

У Александра остались мать, жена и брат.

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