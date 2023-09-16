Отец 11-летнего Ильи Шишакова, скончавшегося после операции в больнице имени Руднева в Днепре, намерен ввести повторную экспертизу, чтобы раскрыть причину смерти своего сына. В смерти мальчика отец винит врачей. В этой больнице это не первый подозрительный и трагический случай.

Ситуация сложилась следующим образом: 10 августа мальчик подвергался косметической операции в центре матери и ребенка имени Руднева, после чего ребенку стало плохо. Илью тошнило, мальчик чувствовал боли в почках, и со временем внутренние органы перестали функционировать.

Отец Ильи Роман Шишаков утверждает, что операция была косметической и нетрудной. Однако после нее возникли серьезные проблемы со здоровьем мальчика. Илья начал иметь мраморные пятна на коже, что свидетельствовало о ненадлежащей работе почек и печени.

Отец рассказывает, что врачи сначала пытались успокоить их страхи, но потом Илья был госпитализирован в реанимацию и позже в областную детскую больницу. Там было сказано, что пациента привезли слишком поздно, и его организм получил вещество, которое вызвало реакцию, что привело к серьезным проблемам, а после этого смерти.

Врачи больницы имени Руднева утверждают, что они заинтересованы в проведении объективного расследования этого события и установлении всех обстоятельств. Также сообщили, что у некоторых пациентов этой больницы возникла тяжелая побочная реакция на медикаменты, которые использовали во время операций.

Роман Шишаков намерен инициировать повторную экспертизу, чтобы раскрыть причину смерти своего сына и получить вывод о действиях врачей.

Источник: Суспільне.

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