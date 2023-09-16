Должностное лицо из городского совета и директор частного предприятия в Днепре получили подозрение в совершении растрат, присвоении чужого имущества из-за злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебного подлога официальных документов. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
По информации Днепропетровской областной прокуратуры, их действия касаются завладения почти миллионом гривен во время ремонта одной из школ в городе.
По данным следствия, департамент городского совета заключил несколько договоров с предприятием-подрядчиком по капитальному ремонту крыши одной из школы Днепра.
После завершения работ директор предприятия внес в сметную документацию завышенные цены на строительные материалы, превышая их рыночную стоимость вдвое. Несмотря на это, должностное лицо из городского совета подписало акты и засвидетельствовало их печатью. Таким образом, почти 1 миллион гривен было безосновательно перечислено на счет частного предприятия из городского бюджета.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в помещениях городского совета и предприятия. Расследование продолжается, и его проведение ведется в сотрудничестве с сотрудниками УССР области ДСР Нацполиции Украины.
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