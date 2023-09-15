В Днепре сегодня состоялось судебное заседание, в ходе которого выбирали меру пресечения, участницы инцидента с патрульными 29 августа.

Напомним, недавно в полиции рассказали, что в Днепре 23-летней женщине-водителю, которая во время инцидента с патрульными сопротивлялась полицейским, объявили о подозрении сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

Сегодня, 15 сентября, в Бабушкинском райсуде Днепра состоялось судебное заседание, на котором выбирали водители меру пресечения.

Сообщается, что прокурор просит о домашнем ночном аресте с 20:00 до 8:00 для подозреваемой.

В то же время, подозреваемая попросила отпустить ее под личное обязательство.

"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", - считает женщина.

Кроме того, она добавила, что патрульный не предоставил ей удостоверение и убегать после того, как остановили автомобиль, она якобы не собиралась.

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора и избрал подозреваемую меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток.

Источник: Суспільне.

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Напомним, 29 августа в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar, нарушивший ПДД.

Люди, которые были в салоне – мужчина и женщина начали агрессивно вести себя.

Между полицейскими и парой разразился конфликт, во время которого полицейский выстрелил в мужчину. От полученных травм скончался на месте.

После этого полицейского заключили под стражу. 31 августа полиция открыла дело из-за нападения на патрульных.

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