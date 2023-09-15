В Днепре произошла беда - двое малолетних детей перебросили на себя кипяток, стало известно, в каком состоянии малыши.

Мать мальчиков сообщила, что ненадолго отвлеклась, когда дети на кухне перевернули на себя кипяток.

Так, 14 сентября в областную детскую больницу Днепра госпитализировали двоих детей в возрасте 5 и 1,5 года.

Стало известно, что малыши перебросили на себя кипяток, у детей врачи диагностировали значительные ожоги.

По предварительной информации, установлено, что 1,5-летний мальчик находится в реанимации, у него до 50% ожогов всего тела.

У 5-летнего пациента диагностировали 8% ожогов тела, ребенок находится в хирургическом отделении.

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области подтвердили произошедшее и добавили, что семья раньше в поле зрения правоохранителей не попадала.

Известно, что ситуация находится на контроле ювенальных полицейских.

Источник: "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Недавно сообщалось, как на Днепропетровщине работники больницы оказывали медицинские услуги несуществующим пациентам.

Прессслужба Офиса Генерального прокурора Украины сообщила, директор медучреждения, привлекая начальника управления, заведующих отделениями и врачами, разработала "схему" завладения бюджетными средствами.

Сообщается, что они вносили данные о предоставлении медуслуг несуществующим пациентам.

За 2021-2022 годы на счета медучреждения было перечислено около 1 млн грн за фиктивных 623 пациентов.

Последние новости Украины:

Предательница хотела наделать беды под видом "селфи": ей грозит до 12 лет, кадры.

Как сообщала Politeka, предателю "обещали" до 5 тыс долларов: разоблачен корректировщик на Львовщине, который найден в телефоне.

Также Politeka писала, патрульный выстрелил в человека в Днепре, Филатов отреагировал: "В этой ситуации я...".