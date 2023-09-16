Так, известно, что из-за нехватки денег процесс восстановления энергообъектов замедляется.

На ситуацию также вероятно влияют и долги за электроэнергию, сообщается, что жители задолжали уже более 700 миллионов гривен.

Как сообщает YASNO около 190 тысяч семей Днепропетровской области накопили задолженность за 3 месяца.

Из этого числа потребляют ежемесячно до 250 кВт/ч, а это это более 140 тысяч семей.

Общая задолженность составляет более 290 млн. грн.

Больше 30 тыс. должников используют 250-500 кВт/ч, а 14 тыс. неплательщиков потребляют более 500 кВт/ч в месяц, и именно у них самая большая сумма долга которая совокупно составляет более 187 млн гривен.

Также сообщается, что за последний год всего 30% клиентов платят за свет вовремя и всю сумму, все остальные оплачивают платежи частично или вовсе игнорируют оплату за электроэнергию.

Таким образом, восстановление энергетической инфраструктуры после вражеских атак замедляется и усложняет ход ремонтных работ.

Источник: nashreporter.

К слову, недавно в "Укрэнерго" сообщили, что возобновление энергетической инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону продолжается.

НЭК "Укрэнерго" не ожидает, что в течение сентября-октября в системе будет нехватка электроэнергии.

Так будет и дальше, но при условии, если россияне будут атаковать объекты критической инфраструктуры.

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