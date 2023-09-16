Так, известно, что из-за нехватки денег процесс восстановления энергообъектов замедляется.
На ситуацию также вероятно влияют и долги за электроэнергию, сообщается, что жители задолжали уже более 700 миллионов гривен.
Как сообщает YASNO около 190 тысяч семей Днепропетровской области накопили задолженность за 3 месяца.
Из этого числа потребляют ежемесячно до 250 кВт/ч, а это это более 140 тысяч семей.
Общая задолженность составляет более 290 млн. грн.
Больше 30 тыс. должников используют 250-500 кВт/ч, а 14 тыс. неплательщиков потребляют более 500 кВт/ч в месяц, и именно у них самая большая сумма долга которая совокупно составляет более 187 млн гривен.
Также сообщается, что за последний год всего 30% клиентов платят за свет вовремя и всю сумму, все остальные оплачивают платежи частично или вовсе игнорируют оплату за электроэнергию.
Таким образом, восстановление энергетической инфраструктуры после вражеских атак замедляется и усложняет ход ремонтных работ.
Источник: nashreporter.
К слову, недавно в "Укрэнерго" сообщили, что возобновление энергетической инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону продолжается.
НЭК "Укрэнерго" не ожидает, что в течение сентября-октября в системе будет нехватка электроэнергии.
Так будет и дальше, но при условии, если россияне будут атаковать объекты критической инфраструктуры.
Последние новости Украины:
Напомним, что украинцам могут поднять цены после повышения стоимости электричества.
Как сообщала Politeka, одесситов срочно предупредили, почему и когда нужно экономить на электроэнергии.
Также Politeka писала, что появилось предупреждение "Укрэнерго".