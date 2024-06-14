Очистить стиральную машинку от грязи просто, если знать некоторые хитрости и использовать их

Стиральная машина – это одно из самых важных устройств в нашей бытовой жизни, и она заслуживает тщательного ухода и чистки. Если вы замечаете, что ваша стиральная машина начинает испускать неприятные запахи, загрязнять белье или неэффективно выполнять свои функции, возможно, пришло время ей помочь. В этой статье мы поделимся с вами советами по чистке стиральной машины от грязи.

Для очистки барабана запустите стирку при максимальной температуре (обычно 90-95°C), добавив в барабан стиральной машины полный цикл с антибактериальным моющим средством. Это поможет убить бактерии и микробы. Если у вашей стиральной машины есть опция "Дополнительное полоскание" или "Дополнительное отжимание", используйте ее, чтобы избавиться от остатков моющего средства.

Также можно использовать уксус для чистки барабана. Заполните барабан стиральной машины горячей водой. Добавьте около 2 чашек обычного белого уксуса. Уксус поможет разрушить отложения мыла и моющего средства. Запустите цикл стирки на максимальной температуре без белья.

У большинства стиральных машин есть фильтр, который собирает мусор и грязь. Этот фильтр нужно регулярно очищать: Откройте люк для доступа к фильтру (обычно он находится внизу машины, под панелью).

Постарайтесь предварительно подготовить контейнер для сбора воды, которая может вытечь при открывании фильтра. Осторожно выньте фильтр и удалите все загрязнения, которые вы найдете. Иногда там могут быть монеты, пуговицы и другие предметы. После очистки вставьте фильтр обратно на свое место и закройте люк.

Отсек для моющего средства и кондиционера также нуждается в регулярной чистке. Выньте поддон для моющего средства. Вымойте его в горячей воде с моющим средством или уксусом. Обратите внимание на отверстия и каналы в поддоне, они тоже могут быть засорены. Очистите их при необходимости с помощью щетки или старой зубной щетки. После чистки вставьте поддон обратно в машину.

Не забудьте также очистить внешнюю поверхность стиральной машины. Для этого влажной тряпкой или губкой с мягким моющим средством протрите корпус и панель управления. Удалите все пыль и загрязнения.

Последние новости Украины:

Напомним, харьковчанам показали, как спастись от коронавируса

А еще Politeka писала про лайфхаки с джинсами: как выбрать удобную пару без примерки

Также Politeka сообщала, как с помощью зубной пасты решить массу бытовых проблем: советы и инструкция