Белые кроссовки - стильная обувь, но и она нуждается в уходе

Уход за белыми кроссовками - не самый простой процесс. Но мы подобрали несколько советов, как отмывать вашу обувь, чтобы она выглядела как новенькая.

Для начала нужно подготовить обувь перед очисткой. Для этого при помощи сухой щетки, салфетки или губки удалите грязь. После этого выньте шнурки и стельки, ведь их лучше стирать отдельно при помощи хозяйственного мыла, средства для удаления пятен или отбеливателя.

Теперь можно переходить к очистке кроссовков. Одно из самых простых средств - зубная паста. Выдавите небольшое количество пасты из тюбика, нанесите на грязное место и круговыми движениями вотрите ее сухой щеткой в вашу обувь. Смывать ее нужно салфеткой или губкой, смоченной в теплой воде.

Можно также использовать пищевую соду. Для этого ее нужно смешать с водой так, чтобы она превратилась в пасту. Вотрите смесь зубной щеткой, оставьте ненадолго, а после этого вытрите мокрой салфеткой или губкой. Для лучшего эффекта можно смешать с зубной пастой, о которой мы писали выше.

Можно также использовать дорогие средства очистки, которые продаются в обувных и спортивных магазинах. Этот вариант подходит для белых кроссовок из натуральной кожи или замши.

Использовать такие средства довольно просто: нанесите средство при помощи мокрой щетки и разотрите по поверхности кроссовок. После образовавшуюся пену вытрите салфеткой из микрофибры или щеткой, которую смочили в воде.

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