В Днепре мужчина избил девушку у подъезда за "собственное мнение".

В Днепре у подъезда избили 20-летнюю девушку, которая шла домой.

Рядом с ее домом разговаривали между собой соседи девушки, а именно мужчина и две женщины.

В какой-то момент, одна соседка обратилась к девушке и спросила считает нормальным, что мужчина ее себя так ведет.

Девушка ответила, что нет, после чего между ней и соседом возник ожесточенный спор в ходе которого мужчина ее "животным" и бросил в нее полупустую банку, ударив в глаз.

Девушка сообщила, что врачи наложили ей четыре шва на глаз.

Также сообщается, что она собирается подавать иск в суд на обидчика.

В пресс-службе ГУНП подтвердили произошедший инцидент.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 Уголовного кодекса Украины

Источник: Х Днепр.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге 22-летний юноша повесился на детской площадке, также известно, что ребенок травмировался.

Инцидент произошел на инклюзивной детской площадке в Саксаганском парке – ребенок катался на качелях, предназначенных для детей с инвалидностью.

Однако в какой-то момент малыш просто вылетел из аттракциона и оказался на земле.

На место происшествия вызвали скорую, ребенка госпитализировали в больницу.

Кроме того, недавно стало известно, как в Кривом Роге 22-летний парень повесился на детской площадке.

Так, молодой человек покончил жизнь самоубийством, повесившись на детской площадке в Долгинцевском районе.

Тело парня ночью увидела местная жительница.

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