Ирина Казьмина владела высоким медицинским искусством и была хирургом, спасавшим жизнь воинов.

В больнице города Днепра ушла в вечность 40-летняя военная медицинская работница, Ирина Казьмина. Ее жизнь внезапно оборвалась от остановки сердца. О гибели военного медика сообщили в сети Facebook ее близкие люди.

Ирина Казьмина владела высоким медицинским искусством и была хирургом, спасавшим жизнь воинов. В сложные моменты она была на передовой, где оказывала необходимую медицинскую помощь. Ее воинское звание было старшим лейтенантом медицинской службы.

Ирина занимала военную обязанность по мобилизации и служила в комендатуре охраны и обслуживания воздушного командования "Восток". Ее профессиональная деятельность заключалась в спасении жизней солдат и бойцов.

Ирина родилась в селе Ивановка на Днепропетровщине и с детства мечтала о медицинской карьере.

12 сентября сердце Ирины остановилось в городской клинической больнице Днепра. На следующий день, 13 сентября, ее провели в последний путь. Эта потеря стала большим горем для родных и коллег Ирины.

В комментариях под сообщением украинцы выражали слова соболезнования близким и родным павшей медикини: " Ирочка, твоя красота останется в памяти навсегда, к сожалению.... Больно, что такие молодые люди уходят", "Вечная и Светлая Память" Героини Украины", "Нет слов… Светлая вечная память Ирине", "Склоняем головы Вечная Светлая память, земля пухом. Соболезнования родным и собратьям".

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