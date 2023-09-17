В Синельниковском районе Днепропетровщины правоохранители раскрыли дело, что касается незаконной вырубки деревьев, и разоблачили группу "черных" лесорубов. Эту информацию обнародовали на сайте полиции региона и рассказали подробности коррупционной схемы.

По сообщению, в третьем августе правоохранители получили информацию о незаконной вырубке деревьев на территории лесопосадки, расположенной недалеко от одного из поселков Синельниковского района.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили троих местных жителей, производивших незаконную вырубку деревьев. В их распоряжении были две бензопилы, а также фрагменты срубленной акации.

Экономическая экспертиза определила, что эти мужчины нанесли серьезный ущерб природе, который оценивается более чем в 100 тысяч гривен.

Всем троим было предъявлено подозрение согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконной вырубки леса. По этим обвинениям может предусматриваться штраф или лишение свободы. Дело находится в стадии следствия.

Следует отметить, что на Днепропетровщине начала действовать "горячая линия" для обращений по поводу нарушений в лесной отрасли. Обратиться могут жители области, ставшие свидетелем несанкционированной вырубки леса (или посадки), увидевшие нелегальные пилорамы, работающие с "серой" древесиной, подозрительный грузовой автотранспорт, вывозящий из леса древесину и т.п.

Также на "горячей линии" принимают обращения по поводу случаев коррупции в лесном хозяйстве. Бесплатная прямая линия - 0800334105.

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