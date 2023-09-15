В Днепропетровской области 13 работников больницы оказывали медицинские услуги несуществующим пациентам

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, директор медучреждения, привлекая начальника управления, заведующих отделениями и врачами, разработала "схему" завладения бюджетными средствами.

Сообщается, что они вносили данные о предоставлении медуслуг несуществующим пациентам.

Далее отчеты направлялись в Национальную службу здоровья Украины и были основанием для перечисления и выплаты им заработной платы.

За 2021-2022 годы на счета медучреждения было перечислено около 1 млн грн за фиктивных 623 пациентов.

Фигурантов этого дела будут судить, им объявлены подозрения по ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Одесской области все руководство ВЛК погорело на взятке, за сутки злоумышленники штамповали по 20 справок.

Чтобы «пропустить» через местную ВЛК уклоняющихся из других регионов, чиновники производили для них фиктивные документы ВПЛ.

Стоимость "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов, сумма зависела от сроков исполнения.

Подлог уклоняли использовали для снятия с военного учета и выезда за границу.

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