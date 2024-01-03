Победитель "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт запеканки, которая может быть и самостоятельным блюдом, и гарниром.

Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусную запеканку из кабачков и картофеля, которая станет отличным гарниром.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

2 небольших кабачки

3 большие картофелины

½ ч.л. соли

½ ч.л. прованских трав

50 г сливочного масла 82,5% +20 г для смазывания формы

185 г твердого сыра

также можно использовать сухой орегано, чабрец или розмарин

Картофель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко чистит и нарезает кружками толщиной 3-4 мм. Кабачок моем и нарезаем кружочками толщиной 1 см. Так овощи приготовятся одновременно.

Далее берем керамическую форму для запекания (размером примерно 28×24 см) и смазываем ее 20 г сливочного масла.

Порезанные овощи победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает в форму для запекания, чередуя кружочки картофеля и кабачков, солит, а сверху выкладывает кусочки кусочка сливочного масла (примерно 50 г).

Притрушиваем блюдо смесью прованских трав или другими специями по вашему вкусу, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Затем "Мастер Шеф" Клопотенко достает форму с духовки, снимает фольгу и равномерно посыпает запеканку тертым сыром, и ставит запекаться еще 15 минут. Подавать запеканку нужно теплой.

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