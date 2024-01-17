Очистить духовку не так сложно, если подойти к вопросу со всей серьезностью

Духовка – важное устройство в кухне, и регулярная очистка не только сохраняет её внешний вид, но и обеспечивает безопасное приготовление пищи. В этой статье мы предоставим вам пошаговую инструкцию о том, как отмыть духовку, чтобы она была чистой и готовой к использованию. Прежде чем начать чистить духовку, убедитесь, что она выключена и полностью остыла. Если это возможно, отсоедините её от источника питания для безопасности. Выньте все решетки и противни из духовки и установите их в сторону. Это сделает процесс чистки более удобным. Прежде чем начать чистить духовку, убедитесь, что она выключена и полностью остыла. Если это возможно, отсоедините её от источника питания для безопасности. Выньте все решетки и противни из духовки и установите их в сторону. Это сделает процесс чистки более удобным.



Для чистки духовки вам понадобятся следующие материалы:

Специализированное средство для чистки духовок или смесь соды и воды.

Резиновые перчатки.

Губка или скребок.

Пластиковая лопатка для удаления загрязнений.

Нанесите средство для чистки духовки или смесь соды и воды на всю внутреннюю поверхность духовки. Равномерно распределите его, уделяя особое внимание засохшим жирным пятнам и загрязнениям. Дайте средству для чистки или содовой смеси действовать в течение 15-30 минут. Это время поможет размягчить жир и сделать загрязнения более легкими для удаления.

После того как моющее средство или сода и вода успели действовать, возьмите губку или скребок и аккуратно удалите грязь и жир с поверхности духовки. Используйте пластиковую лопатку для удаления загрязнений, которые могут быть труднодоступными. С помощью чистой влажной губки или скребка удалите остатки моющего средства и загрязнений с поверхности духовки. Затем высушите духовку сухой губкой или микрофиброй.

После того как духовка высохла, верните решетки и противни обратно на свои места. После завершения процедуры чистки подключите духовку к источнику питания и убедитесь, что всё работает должным образом.