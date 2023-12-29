Доктор Евгений Комаровский поделился рекомендациями, как ребенка научить чистить зубы. Об этом специалист поделился в своем новом видео.

Эксперт отметил, чтобы ребенок захотел чистить зубы, нужно показывать все на личном примере. Каждый день необходимо, чтобы это делали взрослые. А приучать ребенка к чистке зубов необходимо после появления первого зуба.

«Очень важно, чтобы чистка зубов вошла у ребенка в привычку и воспринималась им как обязательное условие нормальной жизни. Прежде малыш должен видеть, как папа и мама чистят зубы», - отметил доктор Комаровский в видео.

Это можно делать при помощи щетки, которая надевается на палец - ею можно просто водить ребенку по деснам. А первая зубная щетка должна быть со специальным кольцом-предохранителем, чтобы ребенок не мог полностью ее засунуть в свой рот.

Доктор Комаровский добавил, что важна не так зубная паста, как сам процесс - ребенок должен понимать, что этим занимаются все. Тогда ребенок возьмет за привычку чистку зубов и проблем не будет.

«Ребенок видит, как родители каждый день чистят зубы, и тогда он воспринимает это как обязательное условие жизни, поэтому он не будет вызывать у него сопротивления. Приблизительно после 3-4 лет можно перестать контролировать этот процесс», – подытожил педиатр.

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