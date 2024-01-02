Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как правильно варить рис. Шеф-повар поделился хитростями, благодаря которым можно приготовить крупу самых популярных сортов в Украине.

В зависимости от размера зерен риса его можно разделить на три основные категории: круглозернистый, среднезернистый и длиннозернистый. Кроме отличий во вкусе, каждый из этих видов риса содержит в себе разное количество крахмала. Наивысшее содержание крахмала наблюдается в круглозернистом рисе, что часто делает его более липким после варки. У среднезернистого риса содержание крахмала меньше, а у длиннозернистого – еще меньше, поэтому последний всегда имеет более рассыпчатую структуру.

Существует не поддающийся обработке рис и его не шлифуют. Обычно он имеет черный или черный оттенок. Этот вид риса содержит наибольшее количество полезных веществ, но для его приготовления требуется больше времени и термической обработки.

Все остальные виды риса рассматриваются как обработанные и подвергающиеся процессу шлифования. Процедура шлифовки может варьироваться, включая паровую шлифовку, где рис обрабатывается с помощью пара. Этот паровой рис также богат полезными веществами.

Для варки риса существуют специальные рисоварки или даже режимы в мультиварке. Но не проблема, если подобных девайсов у вас нет, ведь идеальный рис можно сварить в простой кастрюле. Для примера "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко взял пропаренный длиннозернистый рис, так как он максимально подходит по пользе, цене и времени приготовления.

Важно соблюдать соответствующие пропорции при приготовлении риса. Для достижения идеального результата используйте 1 часть риса и 2 части воды. После того как вода закипит, дайте рису кипеть в течение 5 минут, а затем выключите плиту, накройте сотейник крышкой и оставьте его на 15 минут.

Этот метод подходит для любого вида риса, однако время приготовления может отличаться. Для круглозернистого риса сократите время кипения на 5 минут, а для нешлифованного риса увеличьте время на 15 минут. Обычно рекомендации по времени приготовления можно найти на упаковке продукта.

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