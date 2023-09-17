В Днепропетровской области молодежь в возрасте от 18 до 35 лет сможет получить немалую денежную помощь.

Так, 12 октября 2023 года в Павлограде состоится новый конкурс бизнес-проектов для предоставления гранта из бюджета.

Речь идет о денежной помощи молодежному предпринимательству.

Как сообщает по вопросам развития предпринимательства и привлечения инвестиций исполкома Павлоградского горсовета, сумма выделенного денежного пособия на один бизнес составляет 100 000 грн.

Конкурс для получения денежной помощи будет проводиться среди молодежи от 18 до 35 лет.

Чтобы принять участие, претендент должен подать в заявление и копию своего бизнес-проекта.

Основными критериями при определении победителей будут:

соответствие бизнес-проекту приоритетам социально-экономического развития города;

— количество рабочих мест, которые могут появиться;

- уровень зарплаты работников;

срок окупаемости и экономическая целесообразность.

Конечный срок подачи заявок на получение денежной помощи молодежи до 17.00 9 октября 2023 года.

Документы будут приниматься по адресу город Павлоград, улица Соборная, 95, кабинет 316.

Источник: Незалежний портал.

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