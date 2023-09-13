Человек был активным сторонником российской идеологии и распространял пророссийские нарративы.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре раскрыли случай антиукраинской пропаганды и героизации военных преступлений армии российской федерации. Зафиксированы действия неработающего Днепра, который является прихожанином Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и предоставлял им услуги в изготовлении религиозной атрибутики. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Человек был активным сторонником российской идеологии и распространял пророссийские нарративы, призывая поддерживать военную агрессию России против Украины и оккупацию территорий нашего государства. Выявлено, что он посещал аннексированный Крым до начала войны, где принимал антиукраинские взгляды.

После российского вторжения в Украину он активизировал свою пророссийскую деятельность в социальной сети "Вконтакте", где выражал одобрение действиям российского военного руководства, отрицал существование независимой Украины и героизировал военные преступления врага.

Служба безопасности разоблачила этого российского поклонника и изъяла компьютеры и мобильные телефоны, которые он использовал для противоправной деятельности.

Фигурант сообщен о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Действия по разоблачению и блокированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской области по процессуальному руководству местной прокуратуры.

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