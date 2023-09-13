Удивительная история с поисками маленькой девочки случилась в Украине. В частности, стало известно о том, что шестилетнюю Елизавету Ангарову, которая была в розыске с февраля 2023 года в Киеве, наконец нашли в городе Днепр.

Уточняется, что после смерти матери девочку передали родственникам, которые вместе с ней скрылись и перестали выходить на связь. Эту пару разыскивали в течение полугода на всей территории Украины.

Поиски шестилетней Лизы начались в феврале 2023 года, когда исчезла девочка, которая, по информации, должна была быть вместе со своими родственниками в Киеве, но любой контакт с ними был потерян.

Полицейские из Днепра и Киева, служба ювенальной полиции, сотрудники сектора розыска преступников и пропавших граждан, а также оперативники управления уголовного розыска работали над поисками девочки, чтобы оградить ее от возможных опасностей. После полугода поисков оказалось, что с Лизой все в порядке, она находится с родственниками в Днепре.

"В тесном сотрудничестве с полицией Днепропетровской области правоохранители узнали, что девочка находится с родственниками в квартире в городе Днепр", - сообщила полиция Киева.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что с девочкой все в порядке, и ей не наносилось никакого вреда в ее отсутствие.

Источник: dnepr.info

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