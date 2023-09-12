Так, сегодня стало известно, что в Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке.
Инцидент произошел на инклюзивной детской площадке в Саксаганском парке – ребенок катался на качелях, предназначенных для детей с инвалидностью.
Однако в какой-то момент малыш просто вылетел из аттракциона и оказался на земле.
Кроме того, металлическая конструкция заблокировала ребенка, доставать пострадавшего пришлось взрослым.
На место происшествия вызвали скорую, ребенка госпитализировали в больницу.
В каком состоянии ребенок по состоянию на 16:50 неизвестно.
Кроме того, недавно стало известно, как в Кривом Роге 22-летний парень повесился на детской площадке.
Так, молодой человек покончил жизнь самоубийством, повесившись на детской площадке в Долгинцевском районе.
Тело парня ночью увидела местная жительница.
Причины трагического поступка 22-летнего парня будут выяснять сотрудники полиции.
Источник: "Свои. Кривой Рог".
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