Полиция Днепропетровской сообщает, что на поиски нападающего привлечены около 150 правоохранителей.
Сообщается, что 5 сентября около 3:00 в Пятихатках на улице в кустах было обнаружено тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями.
Полиция сейчас просматривает камеры видеонаблюдения и устанавливает вероятных свидетелей и очевидцев преступления.
Недавно появилась информация о Лизе, известно, что знакомые семьи говорят о девочке, что она была отзывчивой, приличной, воспитанной.
Также они говорят, что не видели даже намеков относительно одежды или поведении, которые могли бы спровоцировать насилие.
Местные телеграмм-каналы сообщают, что девушка позвонила маме и пожаловалась, что ее кто-то преследует.
Добавляют также в сети есть информация, что соседи слышали на улице крики, но не обратили внимания.
Местные сообщают, что Лиза была единственной дочерью у родителей.
Сегодня, 12 сентября, телеграм-канал "Реальный Днепр" опубликовал видео с моментом нападения на девушку в Пятихатках.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина шел сзади, а потом он внезапно напал на нее и убил.
Правоохранители разыскивают убийцу.
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