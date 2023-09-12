В Днепропетровской области 5 сентября трагедией закончились поиски 16-летней девушки, известно, что преступника ищут до сих пор.

Полиция Днепропетровской сообщает, что на поиски нападающего привлечены около 150 правоохранителей.

Сообщается, что 5 сентября около 3:00 в Пятихатках на улице в кустах было обнаружено тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями.

Полиция сейчас просматривает камеры видеонаблюдения и устанавливает вероятных свидетелей и очевидцев преступления.

Недавно появилась информация о Лизе, известно, что знакомые семьи говорят о девочке, что она была отзывчивой, приличной, воспитанной.

Также они говорят, что не видели даже намеков относительно одежды или поведении, которые могли бы спровоцировать насилие.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что девушка позвонила маме и пожаловалась, что ее кто-то преследует.

Добавляют также в сети есть информация, что соседи слышали на улице крики, но не обратили внимания.

Местные сообщают, что Лиза была единственной дочерью у родителей.

Сегодня, 12 сентября, телеграм-канал "Реальный Днепр" опубликовал видео с моментом нападения на девушку в Пятихатках.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина шел сзади, а потом он внезапно напал на нее и убил.

Правоохранители разыскивают убийцу.

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