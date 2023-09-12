В Днепре 23-летней женщине-водителю, которая во время инцидента с патрульными сопротивлялась полицейским, объявили о подозрении.

Девушке убитого полицейским жителя Днепра предъявили подозрение за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, медэкспертиза и другие следственные меры для того, чтобы установить все обстоятельства правонарушения, совершенного 29 августа.

Кроме того сообщается, что по результатам возможна дополнительная квалификация.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения.

Во время этого люди, которые были в салоне – мужчина и женщина начали агрессивно вести себя.

Между полицейскими и парой разразился конфликт, во время которого полицейский выстрелил в мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

После этого полицейского взяли под стражу. 31 августа полиция открыла дело из-за нападения на патрульных.

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