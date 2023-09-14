Родители в Днепре жалуются, что обеды для детей по 75 гривен холодные, невкусные и со странными сочетаниями, которые дети не хотят есть.

Сообщается, что школьникам якобы попадаются даже испорченные продукты, а куча пищи и пластика идет в мусорку.

Проблему со школьным питанием начали обсуждать в сети, публикуя фото обеда для детей.

Мама ученика второго класса говорит, что питание для учащихся начальной школы бесплатно, но именно меню вызывает вопросы.

В Днепре родители школьников жалуются на обеды

"Если учитывать, что питаются они после первого урока, то фасоль и квашеная капуста не совсем завтрака. Каши холодные и совсем пресные", - сообщила мама.

Школьник сообщил родителям, что почти ничего не ест в школе, кроме фруктов. По словам женщины, многие дети недовольны питанием.

В Днепре родители школьников жалуются на обеды

Еще одна мать уже из другой школы в Днепре говорит, что ее ребенка кормят так же.

"В пятницу были фасоль, салат из капусты, несколько изюма (дочка сказала, что они неприятно пахли и были не вкусны), яблоко и чай. Из всего она съела только яблоко. Это не нормально вообще", – жалуется мать.

В Днепре родители школьников жалуются на обеды

Мама третьеклассницы говорит, что кроме непонятной пищи для детей ее беспокоит пластик, в котором ее нагревают. По ее словам он может выделять вредные вещества при нагревании.

Источник: ТСН .

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