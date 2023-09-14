Родители в Днепре жалуются, что обеды для детей по 75 гривен холодные, невкусные и со странными сочетаниями, которые дети не хотят есть.

Сообщается, что школьникам якобы попадаются даже испорченные продукты, а куча пищи и пластика идет в мусорку.

Проблему со школьным питанием начали обсуждать в сети, публикуя фото обеда для детей.

Мама ученика второго класса говорит, что питание для учащихся начальной школы бесплатно, но именно меню вызывает вопросы.

"Если учитывать, что питаются они после первого урока, то фасоль и квашеная капуста не совсем завтрака. Каши холодные и совсем пресные", - сообщила мама.

Школьник сообщил родителям, что почти ничего не ест в школе, кроме фруктов. По словам женщины, многие дети недовольны питанием.

Еще одна мать уже из другой школы в Днепре говорит, что ее ребенка кормят так же.

"В пятницу были фасоль, салат из капусты, несколько изюма (дочка сказала, что они неприятно пахли и были не вкусны), яблоко и чай. Из всего она съела только яблоко. Это не нормально вообще", – жалуется мать.

Мама третьеклассницы говорит, что кроме непонятной пищи для детей ее беспокоит пластик, в котором ее нагревают. По ее словам он может выделять вредные вещества при нагревании.

Источник: ТСН .

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