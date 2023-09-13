9 сентября женщина с маленьким ребенком на руках была на балконе восьмого этажа и громко пела.
Как сообщает полиция охраны, поведение женщины было достаточно неадекватным.
Свидетели происшествия даже вызвали полицейских и спасателей.
Кроме того, экипаж полиции охраны в Днепропетровской области получили сообщение, поступившее на линию "102".
Члену экипажа полиции охраны, старшему сержанту полиции удалось подняться на балкон по стремянке.
Полицейский перелез через перила и завел женщину с ребенком в квартиру.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа РО ГУНП в Днепропетровской области для дальнейших следственных действий.
К счастью, ребенок не пострадал.
В комментариях в Твиттере местные сообщили новые подробности о случившемся:
"Муж моей мастерицы по маникюру (до этого его знала исключительно как Заю), спас младенца, которого едва не выбросила мама с 8 этажа. На минутку, он даже не спасатель, а обычный патрульный и папа двух дочерей, он просто не выдержал и полез на 8 этаж в бронике", - пишут в сети.
Кроме того, местные сообщают, что у женщины, которая с ребенком находилась на балконе, была очень тяжелая послеродовая депрессия.
"История печальная, на самом деле. Это была семья беженцев с востока Украины. У женщины была очень тяжелая послеродовая депрессия, а мужчина ее бросил за несколько дней до этого события. Психика не выдержала - и вот результат", - говорится в сообщении.
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