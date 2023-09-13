В Днепре в одной из многоэтажек внимание прохожих привлекла женщина с ребенком.

9 сентября женщина с маленьким ребенком на руках была на балконе восьмого этажа и громко пела.

Как сообщает полиция охраны, поведение женщины было достаточно неадекватным.

Свидетели происшествия даже вызвали полицейских и спасателей.

Кроме того, экипаж полиции охраны в Днепропетровской области получили сообщение, поступившее на линию "102".

Члену экипажа полиции охраны, старшему сержанту полиции удалось подняться на балкон по стремянке.

Полицейский перелез через перила и завел женщину с ребенком в квартиру.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа РО ГУНП в Днепропетровской области для дальнейших следственных действий.

К счастью, ребенок не пострадал.

В комментариях в Твиттере местные сообщили новые подробности о случившемся:

"Муж моей мастерицы по маникюру (до этого его знала исключительно как Заю), спас младенца, которого едва не выбросила мама с 8 этажа. На минутку, он даже не спасатель, а обычный патрульный и папа двух дочерей, он просто не выдержал и полез на 8 этаж в бронике", - пишут в сети.

Кроме того, местные сообщают, что у женщины, которая с ребенком находилась на балконе, была очень тяжелая послеродовая депрессия.

"История печальная, на самом деле. Это была семья беженцев с востока Украины. У женщины была очень тяжелая послеродовая депрессия, а мужчина ее бросил за несколько дней до этого события. Психика не выдержала - и вот результат", - говорится в сообщении.

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