Звезда шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рекомендует использовать майонез только для холодных блюд, а к мясу приготовить другой соус.

Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить мясо по-французски без майонеза.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие игредиенты:

500-600 г свиной корейки

1-2 средние луковицы

2 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Для соуса бешамель:

300 мл молока 2,5%

30 г сливочного масла 82,5%

30 г пшеничной муки

щепотка молотого мускатного ореха

100 г твердого сыра

Свиную корейку "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает слайсами толщиной 1 см, выкладывает их на доску, накрывает пищевой пленкой и отбивает с помощью кулинарного молотка. Каждый кусочек солим и перчим с обеих сторон.

Дальше победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко готовит соус бешамель. В сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и обжариваем ее до коричневого цвета и характерного орехового аромата. Смесь нужно постоянно помешивать венчиком, чтобы она не пригорела.

Далее тонкой струйкой вливаем молоко и продолжаем помешивать соус, пока он не начнет густеть. Добавляем соль, перец и мускатный орех. В конце добавляем в горячий соус натертый на грубой терке сыр и перемешиваем его до растворения.





Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на разогретой сковороде с 2 ст. л. подсолнечного масла до мягкости, подсаливаем его.

Отбитые кусочки мяса выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева.

После этого "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко достает противень из духовки. На каждую отбивную выкладываем по 1-2 ст. л. обжаренного лука, сверху поливаем соусом бешамель с сыром и ставим в духовку еще на 15 минут, до румяной запеченной корочки.

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