Правильная зарядка iPhone не только даст вам возможность комфортно пользоваться гаджетом, но и увеличить его срок жизни

Емкость аккумулятора - главный параметр телефона, который влияет на использование iPhone. Если износ очень большой, значит гаджет неправильно заряжался.

Как правильно заряжать Apple iPhone:

1. Используйте оригинальную зарядку для своих устройств. Этот прибор имеет защиту от замыкания и перепадов напряжения. Подойдет и тот блок, который шел в комплекте с прошлой моделью.

2. Не разряжайте свой гаджет полностью. Подключитесь к источнику питания, когда видите, что осталось четверть батареи.

3. Не ждите, когда ваш смартфон будет заряжен на 100%. Система предупреждает, когда гаджет на 80% заряжен. Этой отметки достаточно.

4. Не забывайте о температуре. Высокая температура плохо влияет на аккумулятор вашего гаджета. Нормальный показатель около 20 градусов цельсия.

5. Если смартфон не юзаете, то нужно следить за его зарядом. Подзарядите пару раз в месяц свой гаджет до 50%.

7. Следите за использованием батареи. В настройках можно посмотреть информацию о приложениях, которые работают в фоновом режиме и забирают заряд. Их можно отключить.

8. Регулярно обновляйте программное обеспечение. В новых прошивках может быть оптимизация работы аккумулятора.

9. Лучше не заряжать гаджет в авто. Если это необходимо, то стоит сначала завести двигатель.

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