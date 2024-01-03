Звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился классическим рецептом сырников. Для приготовления этого блюда нужны следующие ингредиенты:

400 г кисломолочного творога 9%;

1 яйцо;

3 ст. л. муки (+дополнительно для панировки);

3 ст. л. сахара;

3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки;

10 г ванильного сахара;

Щепотка соли.

Для начала нужно приготовить тесто для сырников для этого нужно смешать творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли для баланса вкуса. После этого перемешайте хорошо для получения однородной массы. Есть маленькая хитрость, чтобы сырники были с хорошей структурой и получились вкусными, необходимо тщательно перемешать сырную массу.

После этого добавьте три столовых ложки муки с небольшой горкой и снова перемешайте тщательно ложкой для создания однородной массы похожей на тесто. Для более влажного сыра может понадобиться еще одна ложка муки.

Вылепите сырники. Для этого смочите руки в подсолнечном масле и берите по грамм 50 теста для лепки блинчиков диаметром четыре сантиметра и два сантиметра в высоту. Выложите сырники на доску с мукой так, чтобы они не касались друг друга. Обмочите мукой ваши сырники со всех сторон, чтобы они держали форму.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне. Выложите сырники и обжарьте до появления золотой корочки с обеих сторон. Готовые сырники можно выкладывать на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы упитать лишний жир. Они вкусны без ничего, но ложка сметаны им не помешает.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом нежных морковных котлет

А еще Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт идеального тонкого теста на пиццу

Также Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт зраз с грибами