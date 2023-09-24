Голосеевский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуроров Киевской городской прокуратуры о применении меры пресечения начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА. Она подозревается в недостоверном использовании бюджетных средств и удивительных закупках в укрытие Киева. Детали сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что начальник отдела Управления образования Днепровской РГА подозревается в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для заведений общественного питания в укрытиях на сумму около 460 тысяч гривен.

Действия этой должностной лица квалифицированы как нарушение части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по этому уголовному делу продолжается.

Суд решил удовлетворить оба ходатайства. Подозреваемой была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста на два месяца, а также ее отстранили от должности на тот же срок.

Кроме этого, на нее возложено несколько процессуальных обязанностей, включая прибывание по вызову следователя, прокурора или суда, ограничение выезда за границу и другие.

В комментариях украинцы отреагировали на решение суда: "Будет дома ночью на барабанах играть...", "И все??? Вот это Ералаш", "Села эта дама, посчитала сколько ей надо, чтобы на Бали отдохнуть и решила склепать тендер на овощерезки. И такое же по каждому отделу образования", "Начальницу Управления низовья, но кого-то в жертву нужно было отдать".

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