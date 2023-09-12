За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от восьми до трех лет с конфискацией имущества.

Была выявлена ​​деятельность преступной группировки, члены которой совершили ряд имущественных преступлений, представляя себя работниками социальных служб, и оказывали незаконную помощь гражданам. Таким образом были присвоены миллионы сбережений пенсионеров.

Как сообщили в Нацполиции, эту незаконную деятельность организовала 23-летняя жительница Днепропетровской области, которая привлекла к ней троих своих знакомых.

Преступники искали пожилых людей в разных районах Харькова, Лозового, а также на территориях Киевской и Днепропетровской областей.

Они под видом работников социальных служб посещали их дома. Потерпевшие, не подозревая обмана, пустили злоумышленников в свои дома. Каждый раз один из участников группы оставался рядом с другими пенсионерами, чтобы вовремя предупредить сообщницу в случае опасности.

Двое фальшивых работников социальных служб предлагали пожилым людям получить продуктовые наборы и небольшую денежную помощь. Они объясняли пенсионерам, что при себе есть только крупные купюры денежных средств, поэтому просили выдать остальные деньги.

Во время отвлечения внимания потерпевших злоумышленники похищали их сбережения. В случае немедленного разоблачения, преступники применяли физическую силу во избежание задержания. Полицейские задокументировали ряд фактов воровства и завладения денежными средствами на общую сумму почти 1,8 миллиона гривен.

Все четверо подозреваемых остаются под стражей. За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от восьми до трех лет с конфискацией имущества.

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