В Днепропетровской области служба по делам детей Никопольского городского совета сделала важное объявление.

Служба по делам детей Никопольского городского совета на Днепропетровщине ищет семьи, готовые принять детей, нуждающихся в особой защите и уходе в своих домах.

Гарантированные компенсации и выгоды включают заработную плату, денежную помощь по уходу за детьми и профессиональную поддержку.

Патронат над ребенком означает временный уход, воспитание и реабилитацию детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут проживать с родителями или законными представителями.

Кандидатами на роль патронатных воспитателей могут быть совершеннолетние лица, изъявившие желание исполнять обязанности патронатных воспитателей на профессиональной основе. Это могут быть граждане, находящиеся без работы или иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в стране.

У кандидата на роль патронатного воспитателя должен быть совершеннолетний член семьи (супруг, жена, сын, дочь, другой родственник или совершеннолетнее лицо), проживающий вместе с кандидатом и готовый помогать в уходе за детьми.

Размер денежной помощи для ребенка, принимаемого семьей патронатного воспитателя, составляет 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста в месяц, а денежная помощь для детей с инвалидностью - 3,5 прожиточных минимумов в месяц.

Размер денежного довольствия патронатного воспитателя составляет 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в месяц.

Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в службу по делам детей Никопольского городского совета по адресу: ул. Электрометаллургов, дом. 17/1, г. Никополь, Днепропетровская область, по телефону 0951759653.

Источник: nikopol.nikopolnews.net

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