Полиция Днепра сообщает, что 8 сентября парень ушел из дома в Новокодацком районе города и до сих пор не вернулся домой.

Также в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, Днепровского РУП рассказали о приметах 16-летнего парня.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые курчавые до плеч, глаза темные.

В день исчезновения был одет в кофту, шорты или брюки "Puma", черные кроссовки "Puma".

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетнего Фомина Матвея, любой лак, сообщить по телефонам (097)-138-78-37, (096)-810-21-26 , (099)-050-13-94 или 102.

К слову, недавно сообщалось, что суд признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей мать на Львовщине.

16-летняя девушка ночью сбежала из дома и на поезде отправилась в Кривой Рог.

Мать сообщила о пропаже девочки в полицию, в результате ее дочь нашли и сняли с поезда.

На мать девушки полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Почему несовершеннолетняя решили сбежать от матери - не известно.

Судья на Львовщине признала женщину виновной в совершении админправопарушения, ей назначено 850 грн штрафа, также она должна уплатить 537 грн судебного сбора.

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