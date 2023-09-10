Жителей Днепропетровщины предупредили о блэкаутах, которые могут длиться до 10 часов в день.

Днепропетровщина не входит в наиболее проблемные области, однако «графики отключений» будут жестче.

Как сообщает институт энергетических стратегий, наиболее проблемные регионы-это Киевская, Харьковская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области.

Энергетикам не удалось за лето отремонтировать все энергетические объекты, потому что в системе значительное количество повреждений.

"В ДТЭК Днепропетровской области уже говорили, что надо готовиться к отключениям по 4-8 часов, я думаю, это оптимистичный прогноз, и смело можно готовиться к отключениям до 10 часов", — прогнозируют эксперты.

Отключать электроэнергию будут везде, потому что энергосистема связана, и отталкиваться будут от пропускной мощности подстанций.

Однако пока есть информация о том, что готовятся графики отключений, но какими длинными они будут — зависит от того, насколько холодной будет зима.

Источник: Фокус.

Ранее сообщалось, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в частности в Полтаве и Днепре украинцы должны готовиться к отключениям света, потому что восстановить электростанции там не удалось.

Харченко добавил, что одна из причин - генерирующие компании не получили достаточно средств для ремонта.

Еще одна причина - альтернативой генерации в Украине может быть только импорт электроэнергии из-за рубежа. Однако импорт тоже фактически заблокирован из-за действий нашего регулятора.

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Как сообщала Politeka, одесситов срочно предупредили, почему и когда нужно экономить на электроэнергии.

Также Politeka писала, что появилось предупреждение "Укрэнерго".