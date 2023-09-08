Все эти пациенты находятся в критическом состоянии - медицинский персонал делает все возможное, чтобы спасти их.

В больницу в Днепре были госпитализированы шесть пациентов, получивших тяжелые ранения в результате ракетного удара, произошедшего в Константиновке 6 сентября. Все эти пациенты находятся в критическом состоянии и нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил медицинский директор больницы на брифинге.

По его словам, одной из женщин пришлось восстанавливать сердце из-за остановки. Однако состояние большинства пациентов в реанимации удалось стабилизироваться. В течение ночи проведено шесть важных операций с участием 40 хирургов.

Сейчас основная задача - стабилизировать состояние 47-летней Елены, у которой обломок попал в сосуды головного мозга, и нейрохирурги готовы к сложной операции.

Среди раненых также есть 32-летняя Яна, которая находилась рядом с местом взрыва, 57-летняя Людмила, которая имела остановку сердца, и 40-летний Юрий, которому уже проведена вторая операция.

Все эти пациенты находятся в критическом состоянии, поскольку взорвавшиеся ракеты имеют значительную мощность, и, к сожалению, мало что остается целым на месте взрыва. Медицинский персонал делает все возможное, чтобы спасти их.

Мать 47-летней Елены, тоже пострадавшая, рассказала, что прибыла к дочери рано утром 7 сентября, но еще не имела возможности встретиться с ней. Врачи разрешат посещение, как только состояние женщины будет стабилизировано.

По словам женщины, взрыв был чрезвычайно мощным, повсюду была кровь, автомобили горели, многие киоски были разрушены, стекло выбило.

Источник: Суспільне.Днпро.

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