Летом этого года цены на популярный овощ в Украине действительно подскочили до рекордных уровней, когда за килограмм этого овоща хотели получить в магазинах 40 гривен. Речь идет о картофеле. Однако сейчас ситуация изменилась кардинально и цены на картофель резко снизились. Стало известно, какие цены можно встретить в магазинах Днепра.

Несмотря на первоначально высокие цены в начале сезона, ближе к завершению цены на картофель начали падать. Украинские фермеры, столкнувшись с большим количеством предложений и низким спросом, вынуждены продавать свою продукцию практически за бесценок.

Несмотря на понижение цен, покупатели стали более требовательными к качеству продукции, но это не привело к повышению цен. Фермеры могут не получить ожидаемый доход по крайней мере до прихода зимы.

В супермаркетах Днепра, например, средняя цена на обычный картофель составляет от 9 гривен за килограмм. Ожидается, что из-за высокого урожая в этом году и избытка продукции, цены на картофель продолжат снижаться в следующих месяцах. Хотя в январе-феврале 2024 возможно повышение цен, это пока не определено.

Аналитики даже предполагают дальнейшее падение цен на картофель. Это обусловлено стартом уборки картофеля в разных регионах Украины, что привело к излишку картофеля на рынках. Сейчас цены на картофель начинаются от 6 гривен за килограмм, что намного дешевле, чем на прошлой неделе.

Источник: dnepr.info.

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