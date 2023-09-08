Все изъятые предметы находятся на экспертизе, результаты которой определят возможность их передачи на нужды сил обороны Украины.

На территории Днепропетровской области был разоблачен гражданин, систематически производивший незаконную продажу оружия в разных регионах Украины, в частности в Тернопольской области. Тернопольская окружная прокуратура сообщила гражданину о подозрении. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, житель Верходнипровска Днепропетровской области вместе с тремя сообщниками создал подпольную сеть для сбыта оружия в нескольких областях Украины, включая Тернопольскую область.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли значительный арсенал военного снаряжения, в частности:

Более 40 артиллерийских снарядов;

Ручной пулемет Калашникова;

2 автомата АК-12 и АК-74;

8 гранатометных выстрелов;

9 корпусов ручных гранат с запалами;

2 гранатометных выстрела ВОГ-25 и 5 выстрелов ВОГ-17м;

Обрез охотничьего ружья;

Револьвер системы Нагано;

Более 1100 патронов разного калибра;

Взрывчатые вещества (окфол, гексоген, порох) с детонаторами.

Все изъятые предметы находятся на экспертизе, результаты которой определят возможность их передачи на нужды сил обороны Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются оперативные мероприятия по его сообщникам. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

По данным расследования, национальной полицией выполняется досудебное расследование, а Службой безопасности Украины обеспечивается оперативное сопровождение дела.

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