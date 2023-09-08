На территории Днепропетровской области был разоблачен гражданин, систематически производивший незаконную продажу оружия в разных регионах Украины, в частности в Тернопольской области. Тернопольская окружная прокуратура сообщила гражданину о подозрении. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, житель Верходнипровска Днепропетровской области вместе с тремя сообщниками создал подпольную сеть для сбыта оружия в нескольких областях Украины, включая Тернопольскую область.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли значительный арсенал военного снаряжения, в частности:
- Более 40 артиллерийских снарядов;
- Ручной пулемет Калашникова;
- 2 автомата АК-12 и АК-74;
- 8 гранатометных выстрелов;
- 9 корпусов ручных гранат с запалами;
- 2 гранатометных выстрела ВОГ-25 и 5 выстрелов ВОГ-17м;
- Обрез охотничьего ружья;
- Револьвер системы Нагано;
- Более 1100 патронов разного калибра;
- Взрывчатые вещества (окфол, гексоген, порох) с детонаторами.
Все изъятые предметы находятся на экспертизе, результаты которой определят возможность их передачи на нужды сил обороны Украины.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются оперативные мероприятия по его сообщникам. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
По данным расследования, национальной полицией выполняется досудебное расследование, а Службой безопасности Украины обеспечивается оперативное сопровождение дела.
Последние новости Украины:
Денежная помощь в размере 10 тысяч гривен: кто имеет право на выплаты.
Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.
Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.